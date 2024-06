São Paulo x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

São Paulo e Cruzeiro fecham, às 18h30 (de Brasília), o domingão (2/6) de jogos pela Série A do Brasileiro. Às 18h30, no Morumbi, as equipes fazem um clássico que promete ser muito quente. As equipes estão com dez pontos e uma vitpóira pode valer a entrada no G4. Para você não perder nenhum detalhe, a Voz do Esporte vai realizar a sua tradicional cobertura-raiz, com um pré-jogo que te colocará dentro do palco do jogo, com todas as informações. O duelo terá a cobertura e a narração de Cesar Tavares, bicampeão do prêmio Aceesp (2022 e 2023) de melhor narrador esportivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A narração é de Cesar Tavares. Já João Miguel Lotufo comenta o clássico. As reportagens são de André Bachá. Clique acima, a partir das 17h e confira tudo sobre o duelo.