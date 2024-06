São Paulo derrota o Cruzeiro e entra no G4 do Brasileirão

Lucas e Calleri, com gols no início de cada etapa, deixam o Tricolor em bom momento na classificação do torneio Crédito: Jogada 10

O torcedor que lotou o MorumBIS, na noite deste domingo (2), está se acostumando a ver um time com maior protagonismo no Brasileirão. Se, em 2023, o São Paulo foi coadjuvante, agora, com o técnico Luís Zubeldía, não tem mais os voos de galinha de antes. Em casa, o Tricolor chegou ao G4 ao vencer o Cruzeiro por 2 a 0, pela sétima rodada do torneio. O São Paulo, que contou com o brilho da dupla Lucas e Calleri, soma 13 pontos. Já a Raposa, que teve um jogador a menos desde o primeiro tempo, tem dez. Está, assim, em nono. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine São Paulo sai na frente e passa sufoco Em cinco minutos, o São Paulo já estava na frente. Lucas Moura carregou a bola e disparou da entrada da área. A redonda pegou na defesa celeste e matou o zagueiro Anderson. O Cruzeiro, contudo, se recompôs rápido e passou a mandar e desmandar na partida. Teve Rafael salvando o Trciolor e bola na trave, contra, de Arboleda. Só que Marlon resolveu esfriar a Raposa ao atingir Calleri e deixar os mineiros com um a menos. No fim, no gol certo, foi a vez de Juan, do time da casa, carimbar a trave adversária.