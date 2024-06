Santos x Botafogo-SP: onde assistir, arbitragem e escalações

Santos quer retomar a liderança da Série B e mede forças no Estádio do Café, em Londrina, diante do Botafogo-SP Crédito: Jogada 10

Nesta segunda-feira (3), Santos e Botafogo-SP medem forças pela oitava rodada da Série B. O jogo acontece no Estádio do Café, em Londrina. A bola vai rolar a partir das 21h (de Brasília). Na vice-liderança do torneio, o Peixe retoma a ponta do campeonato em caso de vitória. Enquanto isso, a Pantera vive uma situação oposta, pois o time está na lanterna, com apenas quatro pontos conquistados. Onde assistir O duelo entre Santos e Botafogo-SP será transmitido pelo canal SporTV, a partir das 21h (de Brasília).