Renovação de Gabigol será tratada após julgamento do atacante, afirma Braz

Diretor do Flamengo enfatizou que conversas sobre renovação de Gabigol retornaram após decisão final de julgamento do atleta por fraude

“Vamos tratar disso (possível renovação) depois do julgamento que será no dia 7. Assim, o Gabriel é do Flamengo, tem contrato até o final do ano. Numa situação normal, já deveria e estaria com contrato renovado. Não foi possível por uma série de motivos. Mas acredito que, depois da sexta-feira, com calma e tranquilidade, analisemos quais são os próximos passos”, afirmou Marco Braz.

O atacante Gabigol voltará suas atenções para o julgamento na Corte Arbitral do Esporte (CAS) que ocorrerá na próxima sexta-feira (7), por tentativa de fraude em exame antidoping. Por causa disso, o diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, abordou a possível renovação do contrato do camisa 99.

Além disso, o ídolo Rubro-Negro voltou a balançar as redes e marcou um gol na goleada do Flamengo de 6 a 1 contra o Vasco neste domingo (2). Ele saiu aplaudido pelos torcedores flamenguistas no Maracanã.

Gabigol está atuando devido a recurso no TJD-AD

“Qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita ou efetivada, após o julgamento que será no dia 7, na Suíça, na sexta-feira. Gabriel é do Flamengo, tem contrato até o fim do ano. Numa situação normal, lógico que a gente já estaria com o contrato renovado. Não foi possível por uma série de motivos. Depois da sexta-feira, com calma e tranquilidade, a gente analisará e ver quais são os próximos passos em relação ao Gabriel”, finalizou o dirigente do time da Gávea sobre Gabigol.

Gabigol chegou a ser suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) em março, porém, entrou com recurso no tribunal internacional e conseguiu um efeito suspensivo no fim de abril.