Neto detona jogador do Corinthians: ‘Não marca absolutamente nada’

Ex-jogador e atual comentarista critica a atuação do Corinthians, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, na noite deste sábado, em São Paulo

Em comentário depois do jogo na “Rádio Craque Neto”, o ex-atleta criticou a equipe do técnico António Oliveira, principalmente dois jogadores.

“O Corinthians mereceu perder o jogo, o Botafogo foi infinitamente superior. O Timão não chegou nenhuma vez com os laterais, nem com esse Matheuzinho, que é uma vergonha jogando futebol. O Hugo não marca absolutamente nada. Tomou um chocolate do Luiz Henrique”, iniciou.

O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos anotados. O Corinthians, por sua vez, está na zona de rebaixamento, com cinco pontos, na 17ª colocação.

Neto elogia

Apesar da derrota, Neto elogiou um atleta em especial.