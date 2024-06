Matheus Pereira vê Cruzeiro ansioso na busca por gols

Após a derrota de 2 a 0 do Cruzeiro para o São Paulo, na noite deste domingo (02), o meia-atacante Matheus Pereira refletiu sobre a atuação da Raposa no Morumbis. Aos seus olhos, o time de Belo Horizonte jogou bem, mas não conseguiu converter as oportunidades em gols.

“Acho que o time entrou bem no jogo. Estivemos controlando bem o primeiro tempo, até mesmo com um a menos. É o que sempre falo, se a gente não faz os gols, depois fica difícil. Adversário vai lá, faz os gols. E com menos um, mais difícil ainda. Essa derrota é difícil de digerir. Temos que levantar na fase final, é o que a gente precisa”, começou Matheus Pereira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a tabela do Brasileirão