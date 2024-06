Júnior Santos e Textor trocam mensagens após vitória do Botafogo

Clima de descontração no ar. Afinal, o atacante Júnior Santos e o proprietário da SAF do Botafogo, John Textor, trocaram mensagens após o triunfo do Glorioso sobre o Corinthians por 1 a 0, neste sábado (2), na Neo Química Arena, pela sétima rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

Autor do gol, o Jacaré começou falando sobre um interesse do Cruzeiro em seu futebol, assegurando que o seu foco está no Mais Tradicional. No fim, o Raio mandou um recado ao big boss, com quem pretende tratar sobre a renovação de contrato.