Internacional critica escolha de árbitros em partidas do time no Brasileirão

O vice de futebol do Colorado, Felipe Becker, criticou a atuação do árbitro Anderson Ribeiro e ainda questionou escolhas feitas pela entidade que cuida do futebol brasileiro.

O Internacional venceu o Cuiabá por 1 a 0, fora de casa, neste sábado (1), pelo Brasileirão. Porém, mesmo com o resultado positivo, a diretoria do clube gaúcho criticou duramente a arbitragem que a CBF escolhe para suas partidas pelo Brasileirão em 2024.

“Não posso deixar de falar sobre a arbitragem. Acho que a CBF pensa que o Inter é um laboratório de arbitragem”, resumiu Becker, diretor do Internacional.

Aliás, as reclamações do dirigente não pararam. Ele afirmou que o Internacional manifestará seu descontentamento com a arbitragem por meio de um documento e exigirá mudanças no atual cenário de partidas do clube no Brasileirão.

“Fizeram laboratório. Primeiro jogo com toda equipe de arbitragem feminina. Claro que não é contra elas, mas contra o teste. Estamos manifestando contra os árbitros fracos. Isso não pode acontecer. Quero mais respeito da CBF. O Inter disputa para ganhar o Brasileirão e quer árbitros melhores. Não pode colocar árbitro iniciante ou ruim”, finalizou Felipe Becker.