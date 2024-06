Internacional: Coudet comenta vitória sobre o Cuiabá

Internacional fica com 10 pontos, na sétima colocação do Campeonato Brasileiro; Cuiabá ainda não pontuou

O técnico do Internacional, Eduardo Coudet, comemorou a vitória sobre o Cuiabá neste sábado (1/6) com uma avaliação sobre o desempenho do time em cada tempo de jogo. Assim, atribuiu à falta de ritmo o desempenho modesto na etapa inicial. Mas ressaltou a evolução do grupo no segundo tempo.

“Com o que fizemos no segundo tempo merecíamos ganhar. Trabalhamos bem defensivamente. Vamos nos adaptando para chegar aonde queremos”, afirmou.

Coudet fez alterações na etapa final que deram resultado. Afinal, Alan Patrick e Aránguiz entraram e ajudaram a mudar o panorama. O treinador diz que um dos objetivos é dar chance a todos, após o período de paralisação por causa das enchentes no Rio Grande do Sul.