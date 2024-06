Hulk marca golaço, mas Atlético só empata com o Bahia

Atacante abre placar em cobrança de falta, mas Ademir empata pouco depois. Atlético se distancia da liderança, mas tem jogo a menos Crédito: Jogada 10

No fim de semana de retomada do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Bahia empataram em 1 a , neste domingo (02). A partida, válida pela sétima rodada da competição, foi disputada na Arena MRV. Os gols saíram do segundo tempo: Hulk abriu o placar, e Ademir, ex-Galo, empatou. Com o resultado, o Atlético-MG está em décimo lugar, com 10 pontos, quatro atrás do líder Flamengo. No entanto, o Galo tem um jogo a menos. Já o Bahia, com o número correto de partidas, aparece em segundo, com os mesmos 14 pontos do Fla. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira a tabela do Brasileirão

O primeiro tempo ficou carente de emoções. O Atlético até pressionou um pouco no início. Inclusive, o Galo teve boas oportunidades com Paulinho e Hulk. No entanto, os visitantes colocaram um pouco de equilíbrio no jogo ao acertar a marcação. Aos 23, Everton Ribeiro foi à linha de fundo e cruzou muito bem para Thaciano, que finalizou pertíssimo da trave. O Atlético-MG respondeu Hulk, dentro da área, e Saravia, de fora. No entanto, ambos chutaram mal. Ainda no primeiro tempo, Paulinho fez boa jogada individual, mas chutou fraco, facilitando a defesa de Marcos Felipe. As equipes voltaram do intervalo com as mesmas escalações e mesmas estratégias. Assim, nada mudou nos primeiros minutos. Como é de se imaginar, a primeira grande chegada veio com Hulk, em cobrança de falta que estufou a rede, mas pelo lado de fora. Cinco minutos depois, aos 16, o centroavante teve outra chance, esta praticamente na meia-lua. O camisa 7 não perdoou novamente, e abriu o placar.