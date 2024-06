Ex-jogador cutuca Fábio após falha no Fluminense: ‘Falha grotesca’

Fluminense e Juventude ficaram no empate, por 1 a 1, na noite desse sábado (1/6), no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O gol do time gaúcho foi após uma grande falha do goleiro Fábio. No melhor estilo “Dinizismo”, com passes curtos desde a saída de bola, o goleiro falhou feio. Afinal, jogou nos pés do atacante adversário que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Após a partida, o arqueiro precisou lidar com as críticas.

O ex-jogador Richarlyson comentou o lance no canal “Premiere”. De acordo com o ex-atleta, a falha de Fábio foi lamentável.