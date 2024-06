Bar fecha perto do Maracanã por causa de violência de torcedores

Passageiros de trem também se assustam com briga entre torcedores de Vasco e Flamengo na estação de Edson Passos, horas antes do clássico

As confusões entre torcedores do Vasco e do Flamengo – que resultaram na prisão de 25 suspeitos – causaram também o fechamento de um bar perto do Maracanã. Dessa forma, o Bode Cheiroso, que fica na Rua General Canabarro e costuma receber torcedores em dias de jogos, teve que baixar as portas depois de uma briga nas proximidades. Assim, a gerência do estabelecimento anunciou o fechamento temporário, lamentando o ocorrido.

Entretanto, o bairro do Maracanã foi apenas um dos locais com registro de tumulto entre torcedores.

Doze torcedores presos em bairro de Niterói

Em Niterói, policiais militares do 12º Batalhão prenderam 12 torcedores que brigavam no bairro Ponta D’Areia. Eles foram levados para a 76ª DP, do município.