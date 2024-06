Artur Jorge vibra com retornos importantes no Botafogo

Técnico português poderá contar com as voltas de Eduardo e Marçal para o clássico contra o Fluminense no dia 11 Crédito: Jogada 10

O Botafogo terá um período de dez dias devido à Data-Fifa para fazer ajustes técnicos e táticos, além da recuperação de jogadores lesionados. O treinador Artur Jorge passará a contar, portanto, com os retornos do meia Eduardo e do lateral-esquerdo Marçal. Além da volta desses atletas, o comandante português já pôde contar com o retorno do atacante Tiquinho Soares no decorrer da vitória sobre o Corinthians no último sábado (1/6), em Itaquera.