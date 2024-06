Artur Jorge sobre sondagens a Júnior Santos : ‘É natural’

Após vitória do Botafogo com gol de Júnior Santos, treinador diz que jogador está com foco o Glorioso, mas cobiça de clubes é normal

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na casa do adversário, neste sábado (1/6), o técnico do Botafogo, Artur Jorge, repercutiu a cobiça de outros clubes por Júnior Santos. Afinal, o atacante está no radar do mercado da bola e marcou o único gol da partida, atraindo ainda mais os olhares para seu desempenho em campo. Até porque, ao estufar a rede do Timão, Júnior permitiu que o Botafogo alcançasse um triunfo histórico: pela primeira vez, a equipe derrotou o Corinthians na Neo Química Arena, desde a criação do estádio em 2012.

Apesar das sondagens ao atacante, o treinador confia que Júnior Santos mantenha o foco no Glorioso.

“Todos os jogadores do Botafogo estão comprometidos com os objetivos da equipe. O Júnior tem sido muito claro na sua posição, quer ficar no Botafogo, quer ajudar, contribuir e ser protagonista”, disse.