António Oliveira aponta problemas emocionais no Corinthians

A derrota do Corinthians para o Botafogo por 1 a 0 na Neo Química Arena neste sábado (1/6) causou uma enxurrada de queixas da Fiel contra os jogadores e o técnico António Oliveira. Afinal, além da perda do jogo em si, o resultado representa a entrada do Timão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além disso, ainda marca uma conquista inédita para o Botafogo, que pela primeira vez venceu o Corinthians no estádio inaugurado em 2014.

Sob críticas, António Oliveira disse que o motivo do baixo rendimento do time é o cansaço mental. Assim, para ele, problemas emocionais dos atletas determinaram o resultado negativo. E a solução seria um período de folga para convivência com a família. E isso será possível, já que o Corinthians só terá outro jogo no dia 11 de junho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Não vou concentrar os jogadores, vou liberá-los. Com essa maratona de jogos e densidade competitiva, sobra pouco espaço para estarmos estáveis. E essa estabilidade é a família. Precisamos desfrutar da família para voltarmos novamente frescos”, afirmou.