Vasco x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Depois de duas semanas paralisado em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasileiro está de volta. Assim, para marcar o retorno da competição, nada melhor que um clássico estadual. Neste domingo (2), às 16h (de Brasília), Vasco e Flamengo medem forças no Maracanã, pela 7ª rodada.

O confronto marcará a estreia do técnico Álvaro Pacheco no comando do Cruz-Maltino. De um lado, a equipe de São Januário luta para embalar após a classificação às oitavas da Copa do Brasil. Do outro, o Rubro-Negro tenta assumir a liderança do campeonato, visto que está bem próximo de Athletico e Bahia.