Trio entra para lista de brasileiros bicampeões da Champions League

Com o título do Real Madrid em mais uma Champions League, o Brasil voltou a ter jogadores no topo do futebol europeu. Assim, o país teve atletas presentes no time vencedor do torneio continental pela 19ª temporada seguida. O último brasileiro que havia levantado a taça, de forma inédita, e aumentado a lista foi Ederson com o Manchester City, na edição anterior.

Dessa forma, a última equipe a levantar a taça sem brasileiros foi o Liverpool da temporada 2004/05, que venceu o Milan de Dida, Cafu, Serginho e Kaká. Desde então, já são 19 temporadas, e o trio (Rodrygo, Vini Jr e Éder Militão) entrou para lista de brasileiros, que já foram bicampeões do torneio.