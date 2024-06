São Paulo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

De olho no G4, equipes se enfrentam neste domingo, no Morumbis, em partida que marca o retorno dos times a competição

São Paulo e Cruzeiro se enfentam neste domingo no retorno das equipes ao Campeonato Brasileiro aós duas semanas de paralisação por contas das enchentes do Rio Grande do Sul. Em boa fase na competição, as equipes ocupam, respectivamente, a quinta e a sexta posições na tabela. Desse modo, miram terminar a rodada no G4. O jogo acontece no Morumbis, às 18h30 (de Brasília).

Onde Assistir

O canal Premiere transmite o jogo para todo o Brasil pelo sistema pay-per-view.