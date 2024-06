Quarteto do Real Madrid iguala recorde de títulos da Champions League

Com seis títulos, Carvajal, Modric, Kroos e Nacho se tornam os jogadores com mais troféus ao lado de Paco Gento, lenda do Real Madrid

Com mais uma conquista do Real Madrid, quatro jogadores do elenco se tornaram recordistas de títulos da Champions League. Tratam-se de Carvajal, Modric, Kross e Nacho, que ergueram este troféu pela sexta vez e igualaram a marca histórica de Paco Gento, lenda do clube espanhol.

Após bater o Borussia Dortmund por 2 a 0, em Wembley, a equipe merengue venceu o torneio continental pela 15ª vez. O quarteto levantou a taça em em 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24. Kross, por sua vez, participou dos cinco títulos mais recentes da equipe, além de um pelo Bayern de Munique em 2012/13.