Prazo expira, e compra do Everton-ING pela 777 é cancelada

‘Dona’ do Vasco, a 777 Partners não pagou pela compra do Everton (ING) dentro do prazo, que acabou na manhã deste sábado (1/6). Dessa forma, o clube de Liverpool agora pode vender as suas ações para outros interessados. Aliás, as partes tinham acertado que o pagamento deveria ter sido feito até o final do ano passado, mas os empresários conseguiram pedir adiamento.

“O acordo entre 777 Partners e Blue Heaven Holdings Limited para a venda e compra da participação majoritária no clube expirou hoje. O Conselho de Administração do Clube reconhece o nível considerável de apoio financeiro que o 777 Partners forneceu nos últimos meses e gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer por isso. O Clube continuará a operar normalmente, enquanto trabalha com a Blue Heaven Holdings para avaliar as opções para a futura propriedade do clube”, afirmou o Everton em nota.

A empresa americana e o Everton tinham combinado a aquisição de 94,1% das ações do clube por R$ 3,7 bilhões. A 777 compraria a parcela do empresário iraniano Farhad Moshiri. A empresa americana passa por uma crise financeira. Inclusive, há duas semanas, a Justiça brasileira devolveu o controle do Vasco ao modelo associativo, mas cabe recurso. Há alguns dias, a 777 também encarou um processo por suspeita de fraude nos Estados Unidos.