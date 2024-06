Neymar faz as pazes com Diogo Defante: ‘Me pegou no dia errado’

A paz está selada entre Neymar e Diogo Defante. Horas após trocarem farpas na internet, jogador e humorista conversaram e se entenderam. Na noite desta sexta-feira, o camisa 10 do Al-Hilal postou em uma rede social uma conversa com o comediante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na conversa, Defante diz que reconhece que errou com Neymar, que afirma que perdoou o humorista. O jogador, aliás, disse que Diogo o “pegou no dia errado”, referindo-se às polêmicas do atleta com a atriz Luana Piovani na última quinta-feira.