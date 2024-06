Morre o zagueiro Amaral, ex-Seleção, Guarani, Corinthians e Santos

Raio-X de Amaral

João Justino Amaral dos Santos, o Amaral, também tinha o apelido de Feijão. Ele é natural de Campinas (SP) e se revelou no Guarani. O ex-zagueiro ficou no Alviverde entre 1971 e janeiro de 78. Saiu do Guarani e seguiu para o Corinthians, onde foi campeão paulista em 1979.

O zagueiro passou ainda por Santos, América do México, Leones Negros, também do México, e Blumenau (SC). Além disso, o defensor representou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1978 e na Copa América de 1979, ambas terminando em terceiro lugar.

Aliás, foi com a Seleção que Amaral ganhou status internacional. Foram 40 partidas com a Amarelinha, incluindo grande atuação na Copa de 1978, quando foi titular. Um lance emblemático de Amaral naquela competição na Argentina foi quando tirou uma bola em cima da linha em partida contra a Espanha, que terminou em 0 a 0. Este é um dos lances mais lembrados da história das Copas.

