Metz x Saint-Étienne: onde assistir, escalações, arbitragem

Metz e Saint-Étienne disputam, neste domingo, às 12h (de Brasília), a última vaga à elite do Campeonato Francês para a temporada de 2024/25. O jogo será na casa do Metz, o Saint Simphonrien. Trata-se do jogo de volta. Mas como o St.Etienne venceu na ida, em casa, por 2 a 1, precisa apenas do empate para voltar à elite. Porém, caso o Metz vença por um gol, pênaltis. Por dois, segue na Primeira Divisão.

O Metz está nesta repercagem pois foi o antepenúltimo colocado da Ligue 1. Terminou com 29 pontos, à frente de Lorient (29 e pior saldo) e Clermont (25), sendo que estes dois últimos foram rebaixados diretamente. Já o St. Etienne terminou em terceiro na Ligue 2, com 65 pontos, atrás dos dois que subiram diretamente: Auxerre e Angers. Vale destacar que o Metz jámais foi campeão nacional, embora tenha tradição. Contudo, o Étienne é um dos gigantes da França e o segundo maior campeão, com dez conquistas (mas a última em 1980/81), atrás apenas do PSG, com 12.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como estão Metz e St.Étienne

O técnico Boloni tem uma dúvida para a decisão. Afinal, o atacante Sabaly saiu machucado no jogo de ida e sua presença para o duelos deste domingo é uma incógnita. Caso não jogue, Kevin Van Den Kerkhof estará em seu lugar formando dupla com o goleador Georges Mikautadze.