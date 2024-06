Inter vence fora de casa e deixa o Cuiabá zerado na tabela

Lateral espanhol Mallo marca para o Colorado e coloca o time gaúcho em contato com a parte alta da tabela do Brasileirão

O Inter venceu o Cuiabá por 1 a 0, neste sábado (1), na Arena Pantanal, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Um resultado importante para minimizar o impacto que as enchentes no Rio Grande do Sul teve sobre o clube e seus funcionários. E, sobretudo, para recolocar o time de Eduardo Coudet como um dos protagonistas desta edição do Brasileirão.

Com dez pontos, o Inter vai para sétimo lugar. Já o Cuiabá segue zerado na tabela, ocupando a última colocação e sem perspectiva de melhora.

Morosidade

O Internacional conseguiu fazer a bola girar no meio de campo, porém, não furou a retranca do Cuiabá, que explorava as costas dos laterais adversários quando se aventurava no ataque. Apenas um chute de Max tirou o sono do goleiro Rochet. Por outro lado, os gaúchos tiveram em Wesley os seus melhores momentos de um jogo extremamente sonolento.