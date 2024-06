Ganso, do Fluminense, lamenta empate e fala sobre vaias da torcida: ‘Estão no direito’

Meia afirma que a equipe não poderia ter deixado dois pontos pelo caminho, no Maracanã, e diz que seguirá trabalhando para se afastar do Z4

O Fluminense chegou a abrir o placar diante do Juventude, no Maracanã, com gol de Marcelo, de pênalti. No entanto, voltou a errar na troca de passes no sistema defensivo e, praticamente, deu um gol de presente para o adversário. O goleiro Fábio errou um passe e deu a bola nos pés de Jadson. Na saída de campo, Paulo Henrique Ganso lamentou que o time deixou dois pontos pelo caminho e disse que a torcida está no direito de vaiar.

“Eles estão no direito de vaiar e quando elogiam também. O importante é seguir nosso trabalho e melhor daqui para frente. O que preocupa, na verdade, é que não poderíamos perder dois pontos hoje dentro da nossa casa. Se a gente quer chegar mais alto no Campeonato Brasileiro, a gente não pode perder esses pontos. Algo que incomoda todo mundo que está naquela zona”, disse.