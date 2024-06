Fortaleza x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão do Pici e Furacão se enfrentam neste domingo (02), às 18h30, pela sétima rodada do Brasileirão

O Fortaleza entrou na rodada em 11º lugar, com sete pontos. Já o Athletico-PR começou o fim de semana na liderança a competição, com 13 pontos. O Leão do Pici, tem apenas cinco partidas disputadas neste Brasileirão. Dessa forma, as duas equipes brigam, pelo menos momentaneamente, por uma vaga no pelotão da frente.

Como chega o Fortaleza

Apesar de estar no meio da tabela, o Fortaleza está invicto no Brasileirão, com quatro empates e uma vitória. O Leão do Pici celebra ainda estar na final da Copa do Nordeste, nas oitavas de final da Sul-Americana. Por outro lado, foi eliminado na Copa do Brasil para o Vasco, nos pênaltis.

Para esta partida contra o Athletico, o Fortaleza não poderá contar com o zagueiro argentino Emanuel Brítez, suspenso pelo terceiro amarelo. No ataque, Calebe, Lucas Sasha e Marinho estão com machucados ou em fase de transição. Assim, Machuca e Lucero formam o ataque.

Como chega o Athletico-PR

O Athletico lidera o Brasileirão, é verdade. No entanto, o Furacão chega para a partida um pouco pressionado. Afinal, o Rubro-Negro perdeu os dois últimos jogos, ambos em casa, pela Sul-Americana. Dessa forma, a equipe comandada por Cuca disputará a repescagem da competição.