Fenerbahçe quer anunciar José Mourinho nos próximos dias

Mourinho deixou recentemente a AS Roma, onde esteve desde 2021. Durante seu tempo no clube italiano, ele conquistou a Conference League em 2022 e levou a equipe à final da Liga Europa em 2023. No entanto, seu contrato com a Roma não foi renovado. Desse modo, ele saiu após o final da temporada 2023-2024 devido a divergências com a diretoria. Além disso, os resultados da equipe não foram satisfatórios.

Anteriormente, havia especulações de que os próximos passos de Mourinho estavam entre o Newcastle United, clube do norte da Inglaterra que vem se consolidando na parte superior da tabela da Premier League nos últimos anos, e a seleção de Portugal​. O português também expressou interesse em oportunidades na Saudi Pro League, citando o desenvolvimento do futebol na região e a chegada de jogadores de alto nível como fatores atraentes​​.

