Felipe Anderson fala como jogador do Palmeiras pela primeira vez: ‘Maior do Brasil’

Já no Brasil, meia-atacante diz estar ansioso para ajudar o time em vídeo postado nas redes sociais com a camisa alviverde

Neste sábado (1/6), Felipe Anderson falou pela primeira vez na condição de jogador do Palmeiras. O jogador, que encerrou sua passagem, pela Lazio, da Itália, disse estar ansioso para entrar em campo pelo Verdão.

“Estou muito feliz e empolgado com a oportunidade de vestir a camisa do maior campeão do Brasil. Tenho certeza de que juntos iremos conquistar grandes vitórias e títulos. Não vejo a hora de trabalhar com os meus novos companheiros na Academia de Futebol para ajudar o Verdão dentro de campo. Estamos juntos, família Palmeiras. Avanti Palestra”, declarou.

