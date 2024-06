Fabrício Bruno volta a ser titular do Flamengo contra o Vasco

Zagueiro, que esteve envolvido em negociações com o West Ham, da Inglaterra, formará dupla com David Luiz no Clássico dos Milhões

A escalação do Flamengo está definida para o jogo contra o Vasco, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. No treino deste sábado (01), Tite promoveu o retorno de Fabrício Bruno no time titular, após ele recusar uma proposta do West Ham. Ele jogará o Clássico dos Milhões ao lado de David Luiz na zaga.

Sendo assim, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Vasco às 16h, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro será Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Viña; Allan, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro.