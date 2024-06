CBF lamenta morte de Amaral, ex-zagueiro da Seleção Brasileira

Amaral entra para a história da Seleção como titular na Copa do Mundo de 1978; ele evitou derrota do Brasil para a Espanha

A CBF emitiu uma nota de pesar por causa da morte do ex-jogador Amaral. Ele morreu na sexta-feira (31/5), aos 69 anos, vítima de câncer, em São Paulo. Ídolo histórico do Guarani, o ex-zagueiro também atuou em outros clubes. E, para a CBF, ele fica na memória pela atuação na Copa do Mundo de 1978 na Argentina.

Afinal, Amaral foi titular na zaga, fazendo dupla com Oscar, e teve grandes momentos em sua performance. Assim, um deles foi na partida do Brasil contra a Espanha, na segunda rodada da competição. Amaral salvou a Seleção em dois lances seguidos, tirando a bola em cima da linha. Desse modo, evitou a derrota brasileira, já que o placar ficou em 0 a 0, no estádio José Maria Minella, na cidade de Mar del Plata.

CBF destaca técnica de Amaral na Seleção

A técnica apurada de Amaral foi lembrada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao saber da morte do ex-jogador. Dessa maneira, ele destacou uma parceira que entrou para a memória da Canarinho.