Atlético-MG X Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida da sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebe o Bahia neste domingo (2/6). A bola vai rolar às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. As equipes brigam pelas primeiras posições do Brasileirão.

O Bahia é o vice-líder da competição, com 13 pontos. O Atlético-MG, por sua vez, encontra-se em sétimo, com nove pontos. O Galo, porém, tem apenas cinco partidas. A liderança é do “xará” Athletico-PR, com 13.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir

A partida terá transmissão a partir das 16h, pelaRede Globo para os estados de Minas Gerais (exceto a região de Juiz de Fora) e Bahia. Já o Premiere exibe para todo o Brasil.