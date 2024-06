Após goleada, Marta se declara ao Brasil: ‘A Seleção é do povo’

Com dois gols da atacante, as brasileiras protagonizam um resultado elástico diante da Jamaica na Arena Pernambuco

A Seleção Feminina não tomou conhecimento da Jamaica e goleou neste sábado (01/06) por 4 a 0 na Arena de Pernambuco. Com dois gols no segundo tempo, Marta deu um show no amistoso. A atacante comentou sobre a emoção e o orgulho de jogar pelo Brasil.

