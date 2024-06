Raphinha, do Barcelona, desperta interesse de gigantes do futebol da Arábia Saudita

Raphinha, brasileiro que representa as cores do Barcelona, vem chamando a atenção do futebol da Arábia Saudita. Afinal, Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli, quatro dos principais clubes do futebol local, demonstraram interesse pela contratação do atacante, que tem futuro incerto no Barça.

Segundo o site “A Bola”, Raphinha, que fez uma boa temporada pelo time espanhol, pode ser negociado nesta janela de transferências, caso o clube receba uma boa proposta.