Neymar dispara contra Luana Piovani e debocha: ‘Está querendo alguma coisa comigo’

Em vídeo publicado no Instagram, Neymar criticou a postura de Luana Piovani e salientou que sempre tratou seus filhos bem

Dizem que quem procura acha. E Luana Piovani encontrou. Após dias mandando indiretas e criticando publicamente o meia Neymar, o jogador do Al-Hilal resolveu responder. Nas redes sociais, o camisa 10 soltou o verbo contra a atriz, na noite dessa quinta-feira (30).

“Cansado de ficar escutando um monte de m… de gente que não sabe o que eu vivo nem o que passei. Agora essa louca não solta mais a porra do meu nome. Não F…, Luana, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida… Me deixa, car… Quer arrumar confusão? Põe a p… do sapato na boca e fica quieta”, postou o jogador inicialmente.

Neymar, afinal, é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de seis meses. Aliás, ele disse que pode passar os contatos das mães para elas relatarem como o atleta é como pai.