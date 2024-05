Jogador da Juventus admite prejuízo por vício em apostas: ‘Consumiu minha vida’

“O jogo consumiu a minha vida, perdi muito dinheiro. O problema é que já não me conseguia controlar. Era uma obsessão. Um pesadelo. O tédio arruinou a minha vida, e todos os problemas, mesmo os mais estúpidos, como uma discussão ou um mau desempenho, tinham de ser compensados por uma carga de adrenalina dada pelo jogo”, declarou o meio-campista.

O jogador da Velha Senhora foi o primeiro jogador a ser vítima de sanção por apostas ilegais. Outro exemplo e que teve maior repercussão foi o do seu compatriota Tonalli, do Newcastle e da seleção da Itália. Fagioli, aliás, demonstrou tristeza diante da reputação negativa que os atletas envolvidos nestas atividades irregulares receberam.

“Lamento que alguns jornais me tenham descrito a mim e ao Tonali como dois demónios. Eu só me magoei a mim próprio. Não arranjei jogos, não condicionei resultados. Cometi erros, joguei em sítios ilegais e perdi muito dinheiro. Fiquei com nojo de mim próprio e senti-me um idiota, mas não podia passar sem ele”, complementou o meio-campista da Juventus.