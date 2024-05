Grêmio x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio duela contra o RB Bragantino neste sábado (1), às 16h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho, na 12° posição, volta a atuar no Brasileirão após mais de um mês, após as tragédias causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Por conta disso, o jogo acontece longe da Arena do Grêmio. Por outro lado, o Massa Bruta é o oitavo colocado e chega para a partida brigando na parte de cima da tabela e com moral, após conseguir a classificação na Sul-Americana, no meio de semana.

Como chega o Grêmio

Após mais de um mês o Grêmio volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro, devido à tragédia no Rio Grande do Sul. Ao todo, o Tricolor Gaúcho ficou mais de duas semanas sem treinar por conta da situação climática no estado. Em seu retorno, o Imortal venceu o The Strongest por 4 a 0, também jogando no Couto Pereira. Para a partida, o técnico Renato Gaúcho não sabe se poderá contar com o zagueiro Pedro Geromel e o atacante Pavón. A dupla está recuperada de lesão e se juntaram a delegação em Curitiba para a partida. Contudo, existe a possibilidade deles serem poupados para o duelo decisivo contra o Huachipato, pela Libertadores.

Como chega o RB Bragantino

Já o Massa Bruta conseguiu a classificação para a próxima fase da Sul-Americana, mas não de forma direta, precisando passar pelos playoffs da competição. Contudo, no Brasileirão, a equipe não vence há três rodadas e precisa vencer para se manter na parte de cima da tabela. Para a partida, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba está novamente à disposição do técnico Pedro Caixinha. Afinal, ele estava fora por conta de um edema na panturrilha esquerda. Além disso, outro retorno é o do zagueiro Pedro Henrique, que também foi desfalque na Sula. Por outro lado, o atacante Eduardo Sasha segue fora, por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Por fim, Nathan Camargo, em transição após cirurgia no joelho, também segue indisponível.

GRÊMIO X RB BRAGANTINO

Sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 01/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

GRÊMIO: Rafael Cabral; Fabio, Gustavo Martins, Rodrigo Ely e Zé Guilherme (Mayk); Villasanti, Du Queiroz e Carballo (Nathan); Edenilson, João Pedro Galvão e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Eduardo, Luan Cândido e Guilherme Lopes; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho, Borbas e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Paulo Renato Silva Coelho (RJ)