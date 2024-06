Grêmio faz consulta para mandar Gre-Nal em Fortaleza

Diretoria do Grêmio tem o desejo de mandar o clássico no Estádio Presidente Vargas. O Maracanã, no Rio de Janeiro, foi descartado

Com a impossibilidade de atuar em Porto Alegre, o Grêmio pode mandar o clássico com o Internacional, no dia 23 de junho, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A consulta do Imortal foi por meio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que entrou em contato com Federação Cearense de Futebol (FCF).

Segundo o jornal “O Povo”, do Ceará, a entidade cearense acenou positivamente com a possibilidade do confronto acontecer em Fortaleza.