Goiás x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Goiás e Sport se enfrentam, nesta sexta-feira (31/5) pela Série B do Brasileirão. O jogo será às 21h30, na Serrinha, em Goiània e vale vaga no G4, a zona de acesso. Com 14 pontos, o Goiás é o terceiro colocado. Mas, se perder o jogo será ultrapassado pelos pernambucanos, que estão com 12 pontos e no momento, em quinto. Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 20h com o seu tradicional esquenta. E com a bola rolando, Ricardo Froede estará na narração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Figueiredo Junior nas reportagens e Pedro Rigoni nos comentários. Assim, não deixe de conferir este Goiás x Sport clicando na arte acima a partir das 20h.