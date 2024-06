Goiás vence Sport e é o novo líder da Série B do Brasileiro

O Goiás assumiu, provisoriamente, a liderança da Série B do Brasileiro. Afinal, nesta sexta-feira (31/5) venceu o Sport, em casa, na Serrinha, por 3 a 0. Welliton, logo no início da partida, fez o primeiro gol. Na etapa final, o artilheiro Marcão e Luiz Henrique ampliaram. Com a justa vitória, os Esmeraldinos vão aos 17 pontos, contra 15 de Santos, América e Ceará. Mas vale dizer que os dois primeiros ainda jogarão na rodada e poderão ultrapassar os goianos.

Já o Sport lamenta a sua segunda derrota seguida (a outra foi no meio da semana, na semifinal da Copa do Nordeste, Fortaleza 4 a 1). Assim, perde a chance de voltar ao G4. No momento, o Leão pernambucano ocupa o sexto lugar. Mas pode perder pelo menos três posições ao fim da rodada.

