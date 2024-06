Fluminense x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças neste sábado (1), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Depois de duas semanas paralisado em virtude das enchentes do Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasileiro volta neste final de semana. Assim, o Fluminense, que está na zona de rebaixamento, recebe o Juventude neste sábado (1), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na classificação, ambas as equipes somam cinco pontos, porém o time de Caxias do Sul tem um saldo melhor e ocupa a 15ª colocação. O Tricolor, por sua vez, está em 17º, no Z4, algo que não acontecia há cinco anos, quando, na edição 2019, encerrou a 33ª rodada na zona da confusão.