Cruzeiro aguarda chegada de agente de Mina para tentar avançar em negociação

Empresário do colombiano chega ao Brasil na próxima semana, e Cruzeiro aposta na relação de Alexandre Mattos com atleta para contratá-lo

O Cruzeiro segue em busca de novas contratações no mercado, e os próximos dias prometem novidades. A Raposa tem interesse no zagueiro Yerry Mina e, assim, deve tentar avançar na negociação pelo defensor na próxima semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a “Itatiaia”, o Cruzeiro está à espera de Simone Rondanini, agente do zagueiro, para reuniões sobre a possível contratação. O empresário acompanhará a final da Champions League neste sábado, já que também cuida da carreira de Fede Valverde, do Real Madrid (ESP), e tem desembarque previsto para quarta-feira, quando pretende ouvir clubes interessados no atleta.