Com mais uma vitória, Fluminense eleva faturamento na Libertadores

Tricolor chegou ao valor de US$ 5,570 milhões acumulados na fase de grupos do torneio continental (R$ 28,98 milhões)

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, no Maracanã, o Fluminense chegou ao valor de US$ 5,570 milhões acumulados na fase de grupos da Libertadores (R$ 28,98 milhões). Assim, este último triunfo gerou para os cofres tricolores mais R$ 1,7 milhão.

A Conmebol premia em US$ 1,25 milhão (R$ 6,47 milhões) as equipes classificadas para as oitavas de final da Libertadores. No início, pela participação, o clube carioca já havia levado US$ 3 milhões (R$ 15,5 milhões). Cada vitória, contudo, gera mais US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão).