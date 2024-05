Com futuro indefinido, Marlon volta a atuar pelo Fluminense após quase três meses

Atleta passou por uma artroscopia no joelho direito em abril e entra no último mês de contrato de empréstimo com o Tricolor Crédito: Jogada 10

Desde o início da temporada, o Fluminense tem sofrido com a quantidade de jogadores lesionados. No entanto, na última semana, conseguiu diminuir a extensa lista de atletas no departamento médico. Entre eles, está Marlon, que voltou a atuar depois de quase três meses no triunfo por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por outro lado, a cria de Xerém entra a partir deste sábado (1) em seu último mês de contrato por empréstimo com o clube carioca. No momento, a situação é indefinida, porém o atleta, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, era tido como substituto de Nino no início da temporada, segundo o próprio treinador Fernando Diniz.

Marlon passou por uma artroscopia no joelho direito no começo de abril. Desde a derrota para o Botafogo por 4 a 2, pelo Campeonato Carioca, no dia 3 de março, não atuava. Mesmo com a chegada de Thiago Silva, que só poderá atuar depois do dia 10 de julho, um novo empréstimo com o defensor não está descartado. + Leia mais: Marcelo sobe de produção e carimba golaços no Fluminense “Esse momento exigiu um sacrifício, consegui ir no sacrifício até onde pude, mas agora estou recuperado, zerado. Agora é voltar e ficar à disposição do professor (Fernando Diniz)”, afirmou.