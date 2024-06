Borussia Dortmund x Real Madrid: escalações e onde assistir

Chegou o dia do jogo mais importante do futebol europeu. Borussia Dortmund e Real Madrid se enfrentam, neste sábado, primeiro de junho, pela final da Champions. A bola rola às 16h (de Brasília), em Wembley, na Inglaterra.

Como chega o Borussia Dortmund

Em busca do segundo título da Champions, que não vem desde 1997, o clube alemão quer espantar o fantasma do vice em 2013, justamente em Wembley, quando perdeu a decisão para o rival Bayern de Munique. Dessa maneira, o Dormtund vai tentar superar o maior campeão do torneio para voltar ao topo do futebol europeu.

Contudo, o técnico Edin Terzic terá que superar alguns desfalques na equipe. Isto porque o argelino Ramy Bensebaini, que se recupera de lesão no joelho e o belga Julien Duranville, com problema muscular, não terão condições de entrar em campo neste sábado. Além disso, o ídolo Marco Reus, deve começar a partida no banco de reservas, em sua despedida do clube.