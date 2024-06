Álvaro Pacheco é regularizado e fará estreia pelo Vasco no domingo

Português tem nome publicado no BID da CBF e fica liberado para estar à beira do campo. Primeiro jogo de Álvaro Pacheco será contra o Flamengo

Apresentado como novo técnico do Vasco nesta sexta-feira, o Álvaro Pacheco está liberado para estrear pelo Cruz-Maltino. O clube carioca regularizou a situação do português, que teve o nome publicado no BID da CBF. Dessa forma, ele estará no banco no domingo, no clássico com o Flamengo.

“Jogar o meu primeiro jogo no Brasileirão logo num clássico. Quando chego, para a ideia de jogo fluir, precisamos de tempo. A nossa preocupação nesse momento é passar conceitos gerais da nossa linha orientadora e colocar em prática no próximo desafio. Temos que ter coragem para jogar. Pôr nossas ideias em campo. Dominar e identificar os momentos do jogo. Nunca perder equilíbrios. Estamos iniciando nosso processo”, disse o treinador nesta sexta-feira.