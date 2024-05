Álvaro Pacheco, do Vasco, explica uso de boinas e projeta estreia em clássico: ‘Jogo especial’

Depois do período de treinos, o treinador Álvaro Pacheco, enfim, fará sua estreia como novo treinador do Vasco. Coube ao destino fazer com que o comandante fosse para a beira do campo pela primeira vez justamente em um clássico diante do Flamengo. O confronto acontece no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão.

“É um jogo especial, logo com um grande dérbi, no Maracanã. Olho com uma vontade muito grande de sermos capazes de colocar em prática o que nós treinamos. Aquilo que vai ser o nosso grande desafio. Disse ao jogadores que perante qualquer adversário, e agora o nosso próximo adversário é um rival, temos muito que ser Vasco”, afirmou o treinador em entrevista à VascoTV, antes de completar: