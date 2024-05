Al-Hilal x Al-Nassr: escalações e onde assistir

Clássico decisivo nesta sexta-feira (31). Al-Hilal e Al-Nassr se enfrentam às 15h (de Brasília), pela final da Copa do Rei Saudita, no Abdullah Sports City, em Jidá. Além disso, o clássico marca o fim da temporada no futebol saudita.

Como chega o Al-Hilal

Sob o comando do técnico Jorge Jesus, o time vai em busca do terceiro título nacional nesta temporada histórica do clube. Além disso, o clube chega como atual campeão em sua terceira final consecutiva da Copa do Rei Saudita.

Neymar, lesionado, segue como o único desfalque para os atuais campeões sauditas.