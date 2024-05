Palmeiras x San Lorenzo: onde assistir, escalações e arbitragem

Mirando a liderança geral, Verdão encara os argentinos nesta quinta-feira, no Allianz Parque. Partida também é a ultima de Endrick

A partida terá transmissão do Paramount+.

Palmeiras e San Lorenzo duelam nesta quinta-feira (30), às 19h, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Verdão lidera o grupo com 13 pontos e busca a vitória para garantir a liderança geral da competição pela sexta vez nos últimos sete anos. Por sua vez, os argentinos estão em segundo com sete pontos somados e precisam de um empate para se garantir nas oitavas de final da competição continental.

Como chega o Palmeiras

Já classificado e como líder do grupo, o Verdão tenta garantir a melhor campanha geral. Contudo, a partida terá um peso emocional grande, já que se trata da última de Endrick com a camisa alviverde. Ele vai se apresentar a Seleção Brasileira para a disputa da Copa América e depois será oficializado como jogador do Real Madrid.

Aliás, Gustavo Gómez, Piquerez, Richard Ríos e Endrick devem ser os representantes do Verdão no torneio de seleções. Assim, existe uma grande chance de Abel Ferreira fazer mudanças pensando nos desfalques que terá durante a Copa América. Dudu está em processo final de recuperação, mas ainda não deve ser relacionado. Por fim, o único desfalque fica por conta de Bruno Rodrigues, que passou por nova cirurgia no joelho e só deve voltar ano que vem.

Como chega o San Lorenzo

O San Lorenzo faz campanha regular na fase de grupos da Libertadores. Afinal, em cinco rodadas disputadas o clube argentino acumula duas vitórias, dois derrotas e um empate. Assim, com sete pontos conquistados, o clube do Papa ocupa a vice-liderança do grupo F e precisa de apenas um ponto para se garantir nas oitavas de final.