Hansi Flick é anunciado como treinador do Barcelona

Antes do sucesso como treinador, Flick também acumulou uma bela experiência como auxiliar. Ele foi assistente de Joachim Low na seleção alemã de 2006 a 2014 e deixou o cargo após vencer a Copa do Mundo no Brasil. Depois, atuou como diretor esportivo da Federação Alemã de Futebol e, em 2019, tornou-se técnico interino do Bayern de Munique após a saída de Niko Kovač.

Além disso, após a passagem vitoriosa pelo Bayern, ele assumiu a seleção alemã. No entanto, o trabalho no time principal do país não foi tão bem-sucedido. Isto porque os alemães foram eliminados na fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar, e Flick foi demitido em novembro passado após uma derrota por 4 a 1 para o Japão.

Primeiros momentos de Hansi Flick em Barcelona

O treinador alemão chegou a Barcelona na última terça-feira (28), e se hospedou em um hotel de luxo no ‘Passeig de Gràcia’, para aguardar a oficialização de sua contratação como novo técnico do Barça. Durante o almoço, a imprensa lotou o restaurante onde estavam seu representante, Pini Zahavi, e o presidente do Barça, Joan Laporta. No entanto, ao perceber a presença dos jornalistas na porta, decidiram seguir para o Centro de Treinamentos do clube, o Ciutat Esportiva Joan Gamper, onde o técnico passou algumas horas e conheceu as instalações.

Para encerrar seu primeiro dia movimentado em Barcelona, ele jantou com Laporta, Deco e outros integrantes da diretoria do clube catalão.