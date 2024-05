Grêmio goleia The Strongest no jogo que marca a sua volta ao futebol

Após a parada por causa da Tragédia cimática no Sul, gremistas levam 23 mil ao Couto Pereira, no PR, faz 4 a 0 nos bolivianos e sobe na Liberta

O Grêmio voltou aos jogos, nesta quarta-feira (29/5) após a parada por causa da tragédia climática do Rio Grande do Sul, que alagou várias cidades, incluindo Porto Alegre e o seu estádio. Mas, por causa de sua Arena estar impraticável, teve de enfrentar o The Strongest longe de casa, no Couto Pereira, em Curitiba, a 800km de distância. E neste duelo pela Libertadores, contra o The Strongest, lavou a alma de sua torcida. Deu um show nesta retomada no futebol, goleando por 4 a 0. Soteldo, João Pedro, Everton Galdino e Gustavo Nunes fizeram os gols neste show coletivo que, enfim, leva alegria aos torcedores gremistas, machucados pela tragédia. Torcedores que compareceram em ótimo número: 23.107.

O Grêmio, assim, vai aos seis pontos. Assim, pula para o terceiro lugar do Grupo C, na briga até pela liderança, já que ainda fará dois jogos. Mas o The Strongest, líder em já classificado às oitavas, tem dez pontos e encerrou seus jogos nesta fase. O Huachipato (rival gremista em 4/6) tem oito pontos. O Estudiantes é o lanterna, com quatro.

